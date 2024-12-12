إردوغان: الصومال وإثيوبيا توصلتا إلى اتفاق تاريخيّ ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقيّ

رأى الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته، في أنقرة، إلى اتفاق تاريخيّ ينهي التوترات بين البلدين الجارين، في القرن الأفريقيّ.وأمل إردوغان أن يكون هذا الاتفاق الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون، بين مقديشو وأديس أبابا.