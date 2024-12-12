بينهم اطفال... ضحايا في غارات اسرائيلية على مخيم النصيرات

اعلن الدفاع المدني في غزة إن غارات إسرائيلية الخميس أسفرت عن مقتل 21 شخصا بينهم أطفال، بعد ساعات من دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع المدمّر.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "تم انتشال 15 شهيدا بينهم ستة أطفال على الاقل، وأكثر من 17 مصابا جراء القصف الإسرائيلي الجوي في حوالى الثانية فجر اليوم الخميس" على منزلين في "مخيم النصيرات وسط القطاع".



وأضاف أن "مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 6 شهداء وعددا من الجرحى الى مستشفى المعمداني في مدينة غزة على إثر استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي بصاروخ شقة سكنية في برج الملش السكني في حي الجلاء" في مدينة غزة.