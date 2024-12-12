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ترامب يعيّن المحافظة المتشددة كاري ليك مديرة "فويس أوف أميركا"

أخبار دولية
2024-12-12 | 02:47
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ترامب يعيّن المحافظة المتشددة كاري ليك مديرة &quot;فويس أوف أميركا&quot;
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ترامب يعيّن المحافظة المتشددة كاري ليك مديرة "فويس أوف أميركا"

عيّن الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب كاري ليك، التي رفضت نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 حين فاز جو بايدن، مديرة جديدة لمؤسسة "فويس أوف أميركا" الإعلامية الدولية الممولة من الدولة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعيّ: "يسعدني أن أعلن أنّ كاري ليك ستكون المديرة المقبلة لفويس أوف أميركا".

وأشار الملياردير الجمهوريّ إلى أنّ ليك ستكون مكلّفة ضمان بث القيم الأميركية، في أنحاء العالم بنزاهة ودقة، على عكس الأكاذيب التي تروج لها وسائل إعلام الأخبار المضللة.

وليك، مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة، هي محافظة متشددة ترشحت في العام 2022 لمنصب حاكم ولاية أريزونا في جنوب غرب البلاد ولمنصب مجلس الشيوخ الأميركيّ في العام 2024، وخسرت في المرتين.

ورفضت مرارًا قبول الهزيمتين اللتين منيت بهما، وكذلك خسارة ترامب عام 2020 أمام بايدن.

وتتلقى "فويس أوف أميركا" تمويلًا حكوميًا وتبث محتوى إخباريًا إذاعيًا وتلفزيونيًا لجمهور عالميّ بلغات عديدة مثل الفرنسية والداري والصومالية.

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