الكرملين: لم نتلق دعوة لحضور حفلة تنصيب ترامب

أكّد الكرملين أنّه لم يتلق دعوة لحضور حفلة تنصيب الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب يوم 20 كانون الثاني المقبل.

ونقلت شبكة سي.بي.سي الإخبارية عن مصادر عديدة إنّ ترامب دعا الرئيس الصينيّ شي جين بينغ للحفل.