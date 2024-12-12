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جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس

أخبار دولية
2024-12-12 | 05:05
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جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
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جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس

حُكم على صاحب قاعة أعراس في شمال العراق اندلع فيها حريق العام الماضي وخلّف 134 قتيلا، بالسجن عشرة أعوام، وفق وثيقة للمحكمة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.

في نهاية أيلول 2023، اندلع حريق في قاعة خلال زفاف في بلدة قرقوش في محافظة نينوى في شمال العراق أودى بـ134 شخصا، قالت السلطات إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تسببت به.

وجاء في الوثيقة أن محكمة جنايات نينوى حكمت الأربعاء "على المدان "سمير سليمان كرومي رفو اسو" بالسجن الموقت لمدة عشر سنوات (...) عن جريمة التسبب بخطئه في إحداث حريق في قاعة الهيثم الكائنة في قضاء الحمدانية" في شمال العراق.

ولفتت وكالة الأنباء العراقية إلى أن المدان هو صاحب القاعة.

وبعد أيام من الحريق، أوضحت السلطات أن "الحادث كان عرضيا" و"سببه الرئيسي" كان إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.

وخلصت يومها اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق إلى أن تلك "الألعاب النارية" أدّت إلى احتراق السقف المبني من مواد "سريعة الاشتعال" و"ممنوعة"، فضلا عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال.

وأعفت السلطات كذلك مسؤولين محليين من مناصبهم وفتحت تحقيقا بحقّ آخرين على خلفية "الإهمال" و"عدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية".

ومن بين 14 شخصا أوقفوا في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق وزارة الداخلية.
 

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