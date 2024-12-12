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معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
أخبار دولية
2024-12-12 | 05:24
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معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
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معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ يظهر فيه شاب قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس، أفادت معلومات الـLBCI أنّ هذا الشاب اسمه ترافيس (Travis) وهو أميركيّ من ولاية ميسوري، وصل، منذ 7 أشهر إلى سوريا لأغراض دينيّة.
وأكّدت المعلومات أنّ عناصر من المعارضة السورية نقلته إلى مكان أوسع وآمن.
وكان نزار زكا قد نفى للـLBCI أن يكون الشاب هو الصحافيّ أوستن تايس.
وقال: "وصلنا الفيديو، منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا."
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