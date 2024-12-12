وكالة الإعلام الروسية: القوات الروسية سيطرت على بلدة زوريا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا

سيطرت القوات الروسية على بلدة زوريا في منطقة دونيتسك، في شرق أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها.