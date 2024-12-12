وكالة الأنباء السعودية الرسمية: السعودية وقّعت عقدًا لشراء ثلاث سفن حربية

وقّعت المملكة العربية السعودية عقدًا، لشراء ثلاث سفن حربية من طراز "أفانتي 2200" من شركة نافانتيا الإسبانية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.