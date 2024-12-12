الحرس الثوري الإيراني يدعو إلى "التكيف مع الوقائع" الجديدة في سوريا

اعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن بلاده عليها "التكيف مع الوقائع" الجديدة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما أوردت وسائل إعلام رسمية الخميس.



وأكد سلامي أن إيران "كانت تحاول حقا ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا).



وأضاف أن "الاستراتيجيات يجب أن تتغير وفقا للظروف، ولا يمكننا حل العديد من القضايا العالمية والإقليمية بالجمود واستخدام التكتيكات نفسها".