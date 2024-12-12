نائب وزير الخارجية الروسي: العلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة لم تتدهور بسبب الأزمة السورية

نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو قوله اليوم الخميس إن العلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة لم تتدهور بسبب الأزمة السورية.



وقال جروشكو "نجري حوارا مع تركيا بشأن جميع القضايا".