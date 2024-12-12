غارات إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة السورية

استهدفت غارات اسرائيلية الخميس محيط العاصمة السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وأشار المرصد الى "غارات جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق"، تردد صداها في أنحاء العاصمة تزامنا مع تحليق طائرات حربية، وفق مراسلي فرانس برس.