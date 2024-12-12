مجموعة السبع مستعدة لدعم الانتقال نحو حكومة "جامعة وغير طائفية" في سوريا

أعربت مجموعة السبع الخميس عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة "جامعة وغير طائفية" في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق النساء وسيادة القانون و"الأقليات الدينية والإثنية".



وجاء في بيان صادر عن المجموعة "نحن مستعدون لدعم مسار انتقال يفضي إلى حكومة تكون ذات صدقية وجامعة وغير طائفية وتضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية وحرية التعبير والديموقراطية"، مع تحميل بشار الأسد "المسؤولية عن جرائمه".

