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خاص LBCI: وفد تركي-قطري في دمشق لدفع القيادة الجديدة للانخراط في البيئة العربية والدولية

أخبار دولية
2024-12-12 | 08:24
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خاص LBCI: وفد تركي-قطري في دمشق لدفع القيادة الجديدة للانخراط في البيئة العربية والدولية
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خاص LBCI: وفد تركي-قطري في دمشق لدفع القيادة الجديدة للانخراط في البيئة العربية والدولية

وصل وفد تركي-قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسّع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير.

وبحسب مصادر خاصّة للـLBCI، يهدف الاجتماع إلى تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية. كما سيتم العمل على الدفع نحو حوار سياسي داخلي بين جميع الأطراف المعارضة والمساهمة في عملية النهضة السياسية والاقتصادية في البلاد.

أخبار دولية

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