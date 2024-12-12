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رئيس المخابرات التركية موجود في دمشق (رويترز)
أخبار دولية
2024-12-12 | 09:09
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رئيس المخابرات التركية موجود في دمشق (رويترز)
اعلن مصدران مطلعان لرويترز إن إبراهيم كالين رئيس جهاز المخابرات التركي موجود في العاصمة السورية اليوم الخميس.
وذكرت وكالة (يني شفق) الإعلامية التركية أنه زار الجامع الأموي في دمشق.
ورأى صحفي من رويترز سيارة واحدة على الأقل تتحرك صوب الجامع وسط أمن مكثف وحشود ضخمة، لكن لم تتضح هوية راكب السيارة.
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التركية
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(رويترز)
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