بلينكن يدعو جميع الأطراف إلى تجنب إثارة "نزاعات إضافية" في سوريا

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من إثارة المزيد من النزاعات في سوريا، بعد أيام على إطاحة الفصائل المسلحة المعارضة بالرئيس بشار الأسد.



وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا ضمن جولته لبحث الأزمة السورية: "عندما يتعلق الأمر بالعديد من الجهات الفاعلة التي لديها مصالح حقيقية في سوريا، فمن المهم فعلا في هذا الوقت أن نحاول جميعا التأكد من أننا لا نثير أي نزاعات إضافية".



من جهة أخرى، أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة "تعمل على إعادة" أميركي إلى بلده بعد أن أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا تحريره.



وقال بلينكن للصحافيين معلقا على تحرير ترافيس تيمرمان: "نعمل على إعادته إلى وطنه". وأشار الى أنه "ليس بالإمكان ذكر تفاصيل حول ما الذي سيحدث بالضبط".