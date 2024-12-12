بلينكن: دور قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد "حيوي" لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أن دور مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد "حيوي" لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية الى سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.



وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب إردوغان ضمن جولته لبحث الأزمة السورية: "في وقت نريد فيه رؤية هذا الانتقال .. نحو طريق أفضل للمضي قدما في سوريا، يجب أن نضمن عدم عودة داعش. والدور الحيوي لضمان عدم حدوث ذلك هو لقوات سوريا الديموقراطية".

