الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلينكن: دور قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد "حيوي" لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا

أخبار دولية
2024-12-12 | 11:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلينكن: دور قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد "حيوي" لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بلينكن: دور قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد "حيوي" لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أن دور مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد "حيوي" لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية الى سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
     
وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب إردوغان ضمن جولته لبحث الأزمة السورية: "في وقت نريد فيه رؤية هذا الانتقال .. نحو طريق أفضل للمضي قدما في سوريا، يجب أن نضمن عدم عودة داعش. والدور الحيوي لضمان عدم حدوث ذلك هو لقوات سوريا الديموقراطية".
     

أخبار دولية

سوريا

الديموقراطية

بقيادة

الأكراد

"حيوي"

تنظيم

الدولة

الإسلامية

سوريا

LBCI التالي
ترامب يدرس اختيارًا في شأن تعيين مبعوث خاص لإيران
غارة إسرائيلية تستهدف فلسطينيين مكلفين بتأمين شاحنات مساعدات جنوب قطاع غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-11

الخارجية الروسية: هناك خطر حقيقي يتمثل في عودة تنظيم الدولة الإسلامية "ليطل برأسه" في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-06

قائد قوات سوريا الديمقراطية: بسبب التطورات الأخيرة لاحظنا زيادة بتحركات تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية وريف دير الزور والرقة والتنظيم تمكن من استعادة بعض الأراضي وننسق مع التحالف الدولي بقيادة أميركا لمواجهة أي تهديد منه

LBCI
أخبار دولية
2024-12-09

بلينكن حذّر من استغلال تنظيم الدولة الإسلامية الفترة لبناء قدراته في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2024-12-06

قائد قوات سوريا الديمقراطية: تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على بعض المناطق في شرق سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:32

دياب سرية لـ"جدل": النظام السوري قتل بحدود 30 ألف شخص في سجن صيدنايا

LBCI
أخبار دولية
13:44

بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس نفت ان تكون الصور المتداولة للمطران بولس يازجي صحيحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

LBCI
أخبار دولية
13:01

موسكو بدأت اتصالات مباشرة مع الإدارة السياسية في هيئة تحرير الشام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:10

"لو ما عنا أمل كنا كلنا فلينا"... طلال الجردي في حديث عن لبنان والدراما ونصيحة للجيل الشاب

LBCI
خبر عاجل
2024-12-11

وحدات الجيش تتمركز حول بلدة الخيام... ودعوة الى عدم الاقتراب من المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
05:56

زياد بارود بمناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: ما قاله قبل استشهاده يصح اليوم فالمرحلة المقبلة هي لبناء الدولة ودورها وحوار لبناني - لبناني بصراحة ضمن عناوين السيادة المطلقة ودور الجيش وقوى الامن وان نخرج من المزرعة التي انتقدها جبران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:05

المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

فعاليات Christmas In Action تنطلق الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

١٩ عاما على اغتيال الصحافي جبران تويني... وعدالة السماء أقوى من ظلم الأرض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

نازحون في عرسال يتلهفون للعودة وآخرون في المصنع ناقمون على حزب الله والأسد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:01

الجيش اللبناني يدخل إلى شمال الخيام يتمركز في خمس نقاط

LBCI
أخبار دولية
13:00

اسرائيل تتوغّل في عمق الجولان وتسيطر على مزيد من الاراضي السورية...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:46

مقدّمة النشرة المسائيّة 12-12-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:13

قوى الأمن عن الـ50 دولارا المزورة: التأكد من عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تم قبضها من قبل المصارف اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
06:09

الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
05:24

معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته

LBCI
خبر عاجل
05:10

نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا

LBCI
اقتصاد
10:22

بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا

LBCI
أخبار دولية
05:05

جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس

LBCI
أمن وقضاء
05:41

تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا

LBCI
منوعات
02:10

بعد تواريه عن الأنظار لأشهر... دكتور فود يطّل على متابعيه من جديد (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More