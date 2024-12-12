ترامب حول احتمالات الحرب مع إيران: "أي شيء يمكن أن يحدث"

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عندما سئل في مقابلة مع مجلة "تايم" عن احتمالات خوض حرب مع إيران خلال ولايته المقبلة أن "أي شيء يمكن أن يحدث".



وقال ترامب: "أي شيء يمكن أن يحدث. أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب للغاية".



وأجريت المقابلة مع ترامب تزامنا مع اختياره شخصية العام من قبل المجلة.