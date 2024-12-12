افتتاح سفارة باراغواي في إسرائيل بالقدس

افتتحت باراغواي اليوم رسميا سفارتها الجديدة لدى إسرائيل في القدس في مراسم حضرها كل من رئيس باراغواي سانتياغو بينيا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن أعلنت عن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في عام 2018.