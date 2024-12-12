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مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يحذر من خطر الضربات على مواقع الأسلحة الكيميائية في سوريا
أخبار دولية
2024-12-12 | 12:16
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مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يحذر من خطر الضربات على مواقع الأسلحة الكيميائية في سوريا
حذّر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس من أن ضرب مواقع أسلحة كيميائية في سوريا ينطوي على مخاطر تلوّث وإتلاف أدلة قيّمة، وأقر بأن لا معلومات لدى المنظمة حول ما إذا هناك مواقع متضرّرة.
وقال أرياس في كلمة: "نتابع عن كثب تقارير تتّصل بغارات جوية استهدفت منشآت عسكرية. لا نعلم بعد ما إذا طاولت هذه الضربات مواقع مرتبطة بأسلحة كيميائية. إن غارات جوية كتلك يمكن أن تنطوي على خطر تلوث".
أخبار دولية
فرناندو أرياس
الأسلحة الكيميائية
سوريا
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