السلطة السورية الجديدة تعلن أن "البحث جار" عن الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس

أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الانتقالية السورية أن "البحث جار" عن الصحافي الأميركي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ العام 2012، مبدية استعدادها للتعاون مع واشنطن في البحث عن مواطنيها الذين فقد أثرهم في سوريا خلال حكم الأسد.



وقالت في بيان نشرته على تلغرام: "بتوجيه من القيادة.. جاري البحث عن المواطن الأميركي أوستن تايس" المخطوف في سوريا. وأفادت كذلك بأنه جرى "تحرير وتأمين" أميركي يدعى ترافيز تيمرمان، من دون ذكر تفاصيل أخرى.



وأبدت في البيان ذاته استعدادها "للتعاون المباشر مع الإدارة الأميركية لاستكمال البحث عن المواطنين الأميركيين المغيبين من قبل نظام الأسد السابق".

