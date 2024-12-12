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بلينكن في تركيا لإجراء محادثات حول سوريا

أخبار دولية
2024-12-12 | 12:50
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بلينكن في تركيا لإجراء محادثات حول سوريا
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بلينكن في تركيا لإجراء محادثات حول سوريا

وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مساء الخميس الى أنقرة وانتقل مباشرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المطار، بحسب ما افاد مسؤول اميركي.
     
وقال المسؤول إن طائرة بلينكن حطت في الساعة 17,14 ت غ وتوجه مباشرة الى قاعة كبار الضيوف في مطار أنقرة، في محطته الثانية بعد الأردن ضمن جولة اقليمية تأتي بعد سقوط الرئيس بشار الاسد.

أخبار دولية

بلينكن

تركيا

سوريا

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