غوتيريش قلق بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قلقه البالغ إزاء "الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخرا لأراضي سوريا وسيادتها".



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش للصحفيين إن "الأمين العام قلق بشكل خاص بشأن مئات الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على مواقع عديدة في سوريا، مؤكدا الحاجة الملحة لتهدئة العنف على الجبهات كافة بأنحاء البلاد".