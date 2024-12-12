مؤسسة ترامب تعتزم بناء برج ترامب في الرياض بالشراكة مع دار غلوبال

كشف إريك نجل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لرويترز أن مؤسسة ترامب تعتزم بناء برج ترامب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسعها في المجال العقاري بالمنطقة وبالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



ورفض نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب الإدلاء بتفاصيل عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة دار غلوبال للتطوير العقاري الفاخر ومقرها دبي.