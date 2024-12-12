موسكو بدأت اتصالات مباشرة مع الإدارة السياسية في هيئة تحرير الشام

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم إن موسكو بدأت اتصالات مباشرة مع الإدارة السياسية في هيئة تحرير الشام المعارضة في سوريا.



وذكر بوغدانوف أيضا أن موسكو تستهدف الإبقاء على قاعدتيها العسكريتين في سوريا لمواصلة "قتال الإرهاب الدولي" في البلاد.