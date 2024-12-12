دياب سرية لـ"جدل": النظام السوري قتل بحدود 30 ألف شخص في سجن صيدنايا

كشف مدير رابطة معتقلي سجن صيدنايا دياب سرية أن "النظام السوري وبحسب تقديراتهم، قتل بحدود 30 ألف شخص في سجن صيدنايا"، قائلا: "من عام 2011 حتى عام 2021، دخل حوالي 35 ألف شخص فيما من خرجوا على قيد الحياة لا يتجاوزن الـ5000 شخص".



وأكد في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI أن سجن مطار المزة العسكري خالي وأن سجن صيدنايا خالي منذ 8 الحالي.



وقال: "لمعرفة مصير المفقودين السوريين واللبنانيين، فإن العملية غير سهلة ويمكن أن تأخذ 5 أو 10 سنوات".



واعتبر أن الخلاص من النظام السوري هو خير لسوريا والمنطقة.