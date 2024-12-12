البيت الأبيض يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، من دون الكشف عن حجم ومحتويات الحزمة.وقال كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم حزم إضافية لأوكرانيا "حتى نهاية ولاية هذه الإدارة".وذكرت واشنطن قبل عشرة أيام أنها سترسل لأوكرانيا صواريخ وذخائر وألغاما مضادة للأفراد وأسلحة أخرى بقيمة 725 مليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن المنتهية ولايتها إلى دعم كييف في حربها ضد روسيا قبل رحيلها في كانون الثاني.ووفقا لمصدر مطلع، من المتوقع أن تبلغ قيمة الحزمة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي تستند إلى سلطة السحب الرئاسية لنقل الأسلحة من المخزونات الأميركية إلى خطوط الجبهة، حوالي 500 مليون دولار وتشمل ذخيرة لأنظمة صواريخ مدفعية خفيفة.ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله ان كمية ومحتويات الحزمة كانت في حالة تغير مستمر حتى بعد ظهر اليوم.وبعد الحزمة الجديدة، لا يزال حوالي 5.6 مليار دولار من سلطة السحب الرئاسية متاحة لبايدن من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.