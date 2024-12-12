تركيا تعين قائما بالأعمال موقتا في سفارتها بدمشق

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن وزارة الخارجية التركية عينت قائما بالأعمال موقتا في سفارتها بدمشق.



وأغلقت تركيا سفارتها في دمشق عام 2012 بعد اندلاع الصراع بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية.