الأمم المتحدة: 1,1 مليون نازح إضافي في سوريا

أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة الذي أدى الى إسقاط الرئيس بشار الاسد.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الامم المتحدة (اوتشا) في بيان: "حتى 12 كانون الاول، نزح 1,1 مليون شخص إضافي في مختلف انحاء البلاد منذ بدء تصعيد الاعمال القتالية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. معظم هؤلاء نساء وأطفال".

