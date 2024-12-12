الأردن يستضيف السبت اجتماعات حول سوريا بمشاركة وزراء غربيين وعرب

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن الأردن سيستضيف السبت اجتماعات حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وآخرين عرب، اضافة الى ممثل الأمم المتحدة.



ووفقا للبيان، يشارك في الاجتماعات وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات والبحرين وقطر "لبحث التطورات في سوريا".



ويعقد هؤلاء اجتماعات مع وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.

