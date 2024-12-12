بلينكن يجتمع مع إردوغان

اجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مطار إيسنبوغا في أنقرة بعد زيارة الأردن في أول جولة له بالمنطقة منذ الإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد.



وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن إردوغان وبلينكن ناقشا أحدث التطورات في سوريا، مضيفة أن أردوغان دعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل مشترك لإعادة بناء المؤسسات في سوريا.



وذكر البيان أن إردوغان أبلغ بلينكن أيضا بأن تركيا ستتخذ إجراءات وقائية في سوريا من أجل أمنها القومي ضد جميع المنظمات التي تعتبرها إرهابية، مضيفا أن أنقرة لن تسمح بأي ضعف في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن وإردوغان ناقشا أحدث التطورات في سوريا كما أشار بلينكن إلى المصلحة المشتركة للولايات المتحدة وتركيا في دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة تشمل الجميع.



ومن المقرر أن يجتمع بلينكن مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الجمعة.