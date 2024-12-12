نتنياهو يوجه رسالة للشعب الإيراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى إيران وحلفائها في الشرق الأوسط أثارت "ردود فعل متسلسلة" ستغير وجه المنطقة برمتها في المستقبل.



وقال نتنياهو في كلمة موجهة إلى الشعب الإيراني إن "الأحداث التاريخية التي نشهدها اليوم هي ردود فعل متسلسلة".



وأضاف: "ردود فعل متسلسلة على قصف حماس والقضاء على حزب الله واستهداف أمينه العام السابق حسن نصرالله، على الضربات التي سددناها لمحور الرعب الذي أقامه النظام الإيراني".



واتهم نتنياهو إيران بإنفاق عشرات مليارات الدولارات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي أطاحه هجوم شنته فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام، ودعم حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.



وأكد أن "كل ما تسعى إليه إسرائيل هو الدفاع عن دولتها، لكننا من خلال ذلك ندافع عن الحضارة بوجه الوحشية".



وقال للإيرانيين: "إنكم تعانون تحت حكم نظام يسخركم ويهددنا. سيأتي يوم يتغير هذا. سيأتي يوم تكون فيه إيران حرة".



وأضاف: "لا شك لديّ في أننا سنحقق هذا المستقبل معا أبكر مما يظن البعض. أعرف وأؤمن بأننا سنحول الشرق الأوسط إلى منارة للازدهار والتقدم والسلام".