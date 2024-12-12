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ترامب ينتقد استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لضرب أهداف في العمق الروسي

أخبار دولية
2024-12-12 | 17:55
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ترامب ينتقد استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لضرب أهداف في العمق الروسي
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ترامب ينتقد استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لضرب أهداف في العمق الروسي

انتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب استخدام أوكرانيا صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة في شن هجمات على أهداف داخل روسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم بمناسبة منحها إياه لقب شخصية العام: "ما يحدث جنون، إنه جنون. أعارض بشدة إطلاق صواريخ (لضرب أهداف على مسافة) مئات الأميال داخل روسيا. لماذا نفعل ذلك؟ نحن فقط نصعد هذه الحرب ونجعلها أسوأ. ما كان يجب السماح بذلك".

وفي الشهر الماضي، ألغى الرئيس جو بايدن الحظر الأميركي على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى زودتها بها الولايات المتحدة لشن ضربات في العمق الروسي، في خطوة لتعزيز جهود كييف في مواجهة الغزو الروسي.

وجاء القرار بعد مناشدات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأشار البيت الأبيض إلى نشر روسيا 15 ألف جندي من كوريا الشمالية على طول جبهة القتال باعتباره السبب الرئيسي وراء تغيير بايدن لرأيه.

وقال ترامب إنه يرغب في إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات في أقرب وقت. وذكر لمجلة تايم أن لديه "خطة جديدة للغاية" لكنه نبه أنه إذا جرى الكشف عنها حاليا فستصبح "بلا قيمة".

وعندما سُئل عما إذا كان سيتخلى عن أوكرانيا، قال ترامب: "أريد التوصل إلى اتفاق، والطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي عدم التخلي (عن أوكرانيا)".

واعتبر أن دخول قوات من كوريا الشمالية في المشهد "عامل تعقيد كبير".

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