السلطة الفلسطينية تقر بمسؤوليتها عن استشهاد شاب في جنين

أقرت السلطة الفلسطينية بمسؤوليتها عن استشهاد الشاب ربحي الشلبي (19 عامًا)، خلال أعمال العنف الأخيرة، في مدينة جنين، في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.



واستُشهد الشلبي، الاثنين، خلال مواجهات بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين محليين.



وقالت قوات الأمن إنّه ضُرب حتى الموت بأيدي مثيري شغب.



لكنّ السلطة الفلسطينية، قالت إنّها "بعد المتابعة الحثيثة والاطلاع على حيثيات الحادثة، تعلن تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن استشهاده"، حسبما جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).



وأُصيب فرد آخَر من عائلة الشلبي يبلغ 16 عامًا في الاضطرابات.