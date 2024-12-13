الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلينكن أمام إردوغان: لحماية المدنيين السوريين
أخبار دولية
2024-12-13 | 00:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلينكن أمام إردوغان: لحماية المدنيين السوريين
شدّد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن للرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان، على وجوب حماية المدنيين السوريين، بعد أن أطاحت فصائل إسلامية مدعومة من تركيا حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
والتقى بلينكن على مدى أكثر من ساعة، في صالة، في مطار أنقرة، مع إردوغان الذي كان قد التقى رئيس الوزراء المجريّ القوميّ فيكتور أوربان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إنّ بلينكن "كرر أنه من المهم أن تحترم جميع الجهات الفاعلة في سوريا حقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ وأن تُتخذ الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الأقليات".
ولفت بلينكن، أمام الرئيس التركيّ إلى ضرورة ضمان تمكّن التحالف لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، من الاستمرار في أداء مهمته الحاسمة.
وأكّد إردوغان لبلينكن أنّ تركيا لن "تتهاون أبدًا" في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وجاء في بيان أنّ الرئيس التركيّ قال لبلينكن، خلال زيارته لتركيا إنّ "تركيا لن تسمح بأيّ تهاون في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية".
آخر الأخبار
أخبار دولية
إردوغان:
لحماية
المدنيين
السوريين
التالي
هيئة محلفين اتحادية كبرى في لوس انجليس وجّهت اتهامات لمسؤول سابق في الحكومة السورية
السلطة الفلسطينية تقر بمسؤوليتها عن استشهاد شاب في جنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:21
بلينكن يجتمع مع إردوغان
أخبار دولية
17:21
بلينكن يجتمع مع إردوغان
0
أخبار لبنان
2024-11-23
"تجدد": المسؤولية مطلوبة في هذه الظروف الصعبة لحماية المدنيين من الحرب
أخبار لبنان
2024-11-23
"تجدد": المسؤولية مطلوبة في هذه الظروف الصعبة لحماية المدنيين من الحرب
0
آخر الأخبار
2024-11-18
وزير الثقافة محمد مرتضى للـLBCI: الجهة المخالفة للحماية المعززة إذا نُصت يُجازى أفرادها أمام المحكمة الجنائة الدولية
آخر الأخبار
2024-11-18
وزير الثقافة محمد مرتضى للـLBCI: الجهة المخالفة للحماية المعززة إذا نُصت يُجازى أفرادها أمام المحكمة الجنائة الدولية
0
آخر الأخبار
2024-10-25
الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيره المصري في جهود التوصل لحل دبلوماسي بشأن لبنان وعودة المدنيين لمنازلهم
آخر الأخبار
2024-10-25
الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيره المصري في جهود التوصل لحل دبلوماسي بشأن لبنان وعودة المدنيين لمنازلهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:47
تايبيه تقول إنّ بكين سحبت سفنها الحربية المنتشرة حول تايوان
أخبار دولية
02:47
تايبيه تقول إنّ بكين سحبت سفنها الحربية المنتشرة حول تايوان
0
أخبار دولية
02:34
أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي "واسع" على قطاع الطاقة
أخبار دولية
02:34
أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي "واسع" على قطاع الطاقة
0
أخبار دولية
02:19
كاتس أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ
أخبار دولية
02:19
كاتس أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ
0
أخبار دولية
01:33
بكين اتفقت مع مِصر على ضرورة أن يشجع البلدان على السلام والمفاوضات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
أخبار دولية
01:33
بكين اتفقت مع مِصر على ضرورة أن يشجع البلدان على السلام والمفاوضات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:06
متحدث باسم الخارجية الفرنسية: من السابق لأوانه مناقشة رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا
آخر الأخبار
09:06
متحدث باسم الخارجية الفرنسية: من السابق لأوانه مناقشة رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-08
سقط الاسد… حان الوقت لنَبني دولة ويكون لبنان في لبنان وسوريا في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-08
سقط الاسد… حان الوقت لنَبني دولة ويكون لبنان في لبنان وسوريا في سوريا
0
آخر الأخبار
09:11
السلطة السورية الجديدة تعلن "تحرير وتأمين" مواطن أميركي يدعى ترافيس تيمرمان
آخر الأخبار
09:11
السلطة السورية الجديدة تعلن "تحرير وتأمين" مواطن أميركي يدعى ترافيس تيمرمان
0
أخبار دولية
09:13
برنامج الأغذية العالمي يحتاج 250 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة في سوريا
أخبار دولية
09:13
برنامج الأغذية العالمي يحتاج 250 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة في سوريا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:37
المشهد من معبر المصنع فجرًا
أخبار لبنان
01:37
المشهد من معبر المصنع فجرًا
0
أخبار لبنان
14:05
المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)
أخبار لبنان
14:05
المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فعاليات Christmas In Action تنطلق الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فعاليات Christmas In Action تنطلق الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٩ عاما على اغتيال الصحافي جبران تويني... وعدالة السماء أقوى من ظلم الأرض!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٩ عاما على اغتيال الصحافي جبران تويني... وعدالة السماء أقوى من ظلم الأرض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
نازحون في عرسال يتلهفون للعودة وآخرون في المصنع ناقمون على حزب الله والأسد
تقارير نشرة الاخبار
13:32
نازحون في عرسال يتلهفون للعودة وآخرون في المصنع ناقمون على حزب الله والأسد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الجيش اللبناني يدخل إلى شمال الخيام يتمركز في خمس نقاط
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الجيش اللبناني يدخل إلى شمال الخيام يتمركز في خمس نقاط
0
أخبار دولية
13:00
اسرائيل تتوغّل في عمق الجولان وتسيطر على مزيد من الاراضي السورية...
أخبار دولية
13:00
اسرائيل تتوغّل في عمق الجولان وتسيطر على مزيد من الاراضي السورية...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:13
قوى الأمن عن الـ50 دولارا المزورة: التأكد من عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تم قبضها من قبل المصارف اللبنانية
خبر عاجل
13:13
قوى الأمن عن الـ50 دولارا المزورة: التأكد من عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تم قبضها من قبل المصارف اللبنانية
2
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
3
أخبار دولية
05:24
معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
أخبار دولية
05:24
معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
4
خبر عاجل
05:10
نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
خبر عاجل
05:10
نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
5
اقتصاد
10:22
بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا
اقتصاد
10:22
بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا
6
أخبار دولية
05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
أخبار دولية
05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
7
أخبار دولية
13:44
بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس نفت ان تكون الصور المتداولة للمطران بولس يازجي صحيحة
أخبار دولية
13:44
بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس نفت ان تكون الصور المتداولة للمطران بولس يازجي صحيحة
8
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More