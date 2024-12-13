بلينكن أمام إردوغان: لحماية المدنيين السوريين

شدّد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن للرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان، على وجوب حماية المدنيين السوريين، بعد أن أطاحت فصائل إسلامية مدعومة من تركيا حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.



والتقى بلينكن على مدى أكثر من ساعة، في صالة، في مطار أنقرة، مع إردوغان الذي كان قد التقى رئيس الوزراء المجريّ القوميّ فيكتور أوربان.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إنّ بلينكن "كرر أنه من المهم أن تحترم جميع الجهات الفاعلة في سوريا حقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ وأن تُتخذ الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الأقليات".



ولفت بلينكن، أمام الرئيس التركيّ إلى ضرورة ضمان تمكّن التحالف لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، من الاستمرار في أداء مهمته الحاسمة.

وأكّد إردوغان لبلينكن أنّ تركيا لن "تتهاون أبدًا" في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.



وجاء في بيان أنّ الرئيس التركيّ قال لبلينكن، خلال زيارته لتركيا إنّ "تركيا لن تسمح بأيّ تهاون في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية".