هيئة محلفين اتحادية كبرى في لوس انجليس وجّهت اتهامات لمسؤول سابق في الحكومة السورية

وجّهت هيئة محلفين اتحادية كبرى، في لوس انجليس، اتهامات بالتعذيب لمسؤول سابق في الحكومة السورية ترأس سجن دمشق المركزيّ من عام 2005 إلى عام 2008، وفق وزارة العدل الأميركية.



وأوضحت، في بيان، الوزارة أنّ سمير عثمان الشيخ (72 عامًا) كان مسؤولًا عن سجن عدرا، الاسم الذي يشتهر به السجن، خلال تلك الفترة.



وتردد أنّه كان يعطي أوامر لمرؤوسيه بإلحاق ألم ومعاناة جسدية ونفسية شديدة بالمعتقلين السياسيين وغيرهم.



وقالت، إنّه كان ينخرط شخصيًا في بعض الأحيان في مثل هذه الأعمال.



وأضافت الوزارة أنّ التعذيب كان يهدف إلى ردع المعارضة المناهضة لنظام الرئيس السوريّ المخلوع بشار الأسد، وأنّ الشيخ كذب في وقت لاحق في شأن جرائمه للحصول على "البطاقة الخضراء" الأميركية أو تصريح الإقامة.