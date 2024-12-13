بايدن أصدر استراتيجية لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب

أصدر الرئيس الأميركيّ جو بايدن استراتيجية لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب.



ودعا إلى ضرورة مواصلة العمل، للحد من التمييز والتحيز.



وجاء نشر الوثيقة - المؤلفة من 64 صفحة - قبل أسابيع من تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان فرض حظر سفر على الأشخاص من بعض الدول ذات الغالبية المسلمة خلال ولايته الأولى، قبل أن يلغيه بايدن في أوّل يوم له في منصبه.



وتتطابق هذه الاستراتيجية مع استراتيجية شاملة لمكافحة معاداة السامية أصدرها البيت الأبيض في أيلول 2023.



وكتب بايدن: "يستحق المسلمون والعرب العيش بكرامة والتمتع بكلّ الحقوق إلى أقصى حد جنبًا إلى جنب مع الأميركيين."



وأضاف: "السياسات، التي تؤدي إلى تمييز ضد مجتمعات بأكملها خاطئة ولا تحمي سلامتنا."