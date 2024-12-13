رئيس مكتب الرئيس الأوكرانيّ: كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا

أكّد رئيس مكتب الرئيس الأوكرانيّ أندريه يرماك، أنّ كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا، "لأنّها ليست في الوضع الذي تتطلع إليه فيما يتعلق بالأسلحة والضمانات الأمنية".



وقال يرماك، في مقابلة، عندما سُئل عمّا إذا كانت أوكرانيا مستعدة للدخول في محادثات: "ليس اليوم".



وأضاف: "نحن لا نمتلك الأسلحة ولا نمتلك الوضع الذي نتحدث عنه وهذا يعني دعوةً لحلف شمال الأطلسيّ وتفاهما على ضمانات واضحة حتى نطمئن بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعود في غضون عامين أو ثلاثة أعوام."