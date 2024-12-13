حريق في دار للمسنين في الأردن

قُتل ستة أشخاص وأصيب 60 آخرون بينهم خمسة إصابتهم بالغة، في حريق شب في إحدى دور رعاية المسنين، في العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أفاد مصدر رسميّ.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى قولها إنّ 6 نزلاء توفوا، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأوّل لمركز خاص لرعاية المسنين.