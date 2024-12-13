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مدوّن سياسيّ: القوات الروسية أصبحت على بعد 1.5 كيلومتر فقط من مدينة بوكروفسك الأوكرانية
أخبار دولية
2024-12-13 | 01:12
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مدوّن سياسيّ: القوات الروسية أصبحت على بعد 1.5 كيلومتر فقط من مدينة بوكروفسك الأوكرانية
أصبحت القوات الروسية على بعد 1.5 كيلومتر فقط من مدينة بوكروفسك الأوكرانية، بعد أن تقدمت وحدات روسية من الجنوب باتجاه المدينة، وفق مدوّن كبير مؤيّد لروسيا.
وتسيطر روسيا على جزء من أوكرانيا بمساحة ولاية فرجينيا الأميركية.
وتتقدم بأسرع وتيرة منذ الأيام الأولى للغزو عام 2022، وفقًا لخرائط مفتوحة المصدر.
وقال المدون العسكريّ يوري بودولياكا إنّ القوات الروسية أصبحت الآن على بعد 1.5 كيلومتر فقط من المدينة بعد تقدم من الجنوب.
وذكر الجيش الأوكرانيّ أنّ القوات الروسية دمّرت أو سيطرت على مواقع أوكرانية قرب المدينة.
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