بكين اتفقت مع مِصر على ضرورة أن يشجع البلدان على السلام والمفاوضات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

اتفقت بكين مع مِصر على ضرورة أن يشجع البلدان على السلام والمفاوضات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفق ما ذكر تقرير إعلاميّ نقلًا عن وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي.



وقال وانغ، خلال اجتماع مع نظيره المِصريّ بدر عبد العاطي، في بكين، إنّ البلدين يشعران بقلق بالغ إزاء الوضع الحاليّ في سوريا.



ودعا إلى احترام سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.



وشدّد وانغ على أنّ البلدين يرحبان باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

