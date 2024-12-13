كاتس أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ

أصدر الوزير يسرائيل كاتس أمرًا للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ، وفق بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيليّ.



وهو موقع استراتيجيّ يطل على دمشق، خلال فصل الشتاء.



وقال البيان: "نظرًا لما يحدث في سوريا، فإنّ هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ."

