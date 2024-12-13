أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي "واسع" على قطاع الطاقة

أعلنت أوكرانيا الجمعة أنّها تصدّت لهجوم صاروخي على منشآت الطاقة، هو الأحدث في حملة روسية تستهدف شبكة الكهرباء في الدولة التي تشهد حربا منذ العام 2022.



وقال وزير الطاقة جيرمان غالوشينكو إنّ "العدو يستمر في إرهابه. يتعرّض قطاع الطاقة مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا لهجوم هائل"، بينما أعلنت شركة الطاقة الوطنية أنّها ستقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق للحفاظ على استقرار الشبكة.