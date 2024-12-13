وزير خارجية تركيا: ناقشنا مع أميركا الدور المحتمل في مستقبل سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة أن تركيا تعطي الأولوية في سوريا لضمان الاستقرار ومنع هيمنة فصائل تعتبر إرهابية بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.



وقال فيدان في تصريحات أدلى بها إلى جانب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماعهما في أنقرة إن الأدوار التركية والأميركية المحتملة في مستقبل سوريا كانت من بين القضايا التي تمت مناقشتها.

بدوره، قال بلينكن إنه ناقش ضرورة استمرار الجهود الأميركية التركية الرامية لكبح تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وذلك خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة.



وذكر بلينكن في مؤتمر صحفي "عمل بلدانا بجد وقدما الكثير على مدى سنوات عديدة لضمان القضاء على (دولة) الخلافة الإقليمية لداعش، وضمان عدم ظهور هذا التهديد مجددا، ويتعين أن نواصل هذه الجهود" مستخدما الاسم المختصر للتنظيم المتشدد.



وأضاف بلينكن أن "هناك اتفاقا واسع النطاق بشأن ما ترغب تركيا والولايات المتحدة في رؤيته في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد".