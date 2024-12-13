الجولاني يدعو السوريين للنزول الى الميادين للاحتفال بـ"انتصار الثورة"

دعا قائد هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني الذي يقود السلطة الجديدة في دمشق الجمعة السوريين للنزول الى الشارع احتفالا بـ"انتصار الثورة"، قبل المضي في "بناء البلد".



وأطل الجولاني في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام مرتديا قميصا أبيض وسترة رمادية من دون أكمام. وقال "أود أن ابارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول الى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك"، مضيفا "ثم بعد ذلك لنتجه الى بناء هذا البلد".