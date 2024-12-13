زيلينسكي: روسيا أطلقت 93 صاروخًا على أوكرانيا خلال هجومها الأخير

أطلقت روسيا 93 صاروخًا بالستيًا وكروز على أوكرانيا في آخر هجوم، وفق ما أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.



وكتب زيلينسكي، عبر منصة إكس: "أُطلق 93 صاروخًا، من بينها صاروخ واحد على الأقل كوريّ شماليّ."



وأضاف: "أُسقط 81 صاروخًا، بما في ذلك 11 صاروخًا أسقطتها مقاتلات اف-16" التي بدأت أوكرانيا أخيرًا في تلقّيها من حلفائها الغربيين."