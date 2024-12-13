وفاة 6 وإصابة 5 بجروح بالغة جراء حريق في مركز لرعاية المسنين بالأردن

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى أن حريقا شب في مركز خاص لرعاية المسنين بالعاصمة عمّان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أدى إلى وفاة ستة نزلاء وإصابة خمسة آخرين بإصابات بالغة.



واندلع الحريق في الطابق الأول لدار (جمعية الأسرة البيضاء) لضيافة المسنين والتي يقطنها 111 نزيلا.



وقالت وزارة الصحة إنها استقبلت 66 مصابا يعانون من حروق واختناقات، وأضافت أنه تم نقل 11 شخصا إلى وحدات الرعاية المركزة في مستشفيات حكومية.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نقلا عن الوزيرة أن السلطات أخلت المكان من بقية النزلاء ونقلتهم إلى منشآت رعاية أخرى.