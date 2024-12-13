الجيش الروسيّ: موسكو شنّت ضربات كثيفة على أوكرانيا ردًا على استخدام كييف صواريخ أتاكمس

أعلنت موسكو أنها شنت ضربات "كثيفة" على أوكرانيا ردا على استخدام كييف صواريخ أتاكمس أميركية الصنع ضد روسيا قبل يومين.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشر عبر تلغرام "ردا على استخدام أسلحة أميركية طويلة المدى شنت القوات المسلحة الروسية هجوما كثيفا على منشآت حيوية للطاقة" في اوكرانيا.