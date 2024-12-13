الكرملين: الشروط لم تتوافر لإجراء مفاوضات حول أوكرانيا

أكّد الكرملين الجمعة أن الشروط "المسبقة" لإجراء مفاوضات حول أوكرانيا لم تتواففر بعد، في حين تزداد التكهنات بشأن محادثات في هذا الصدد مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية "لا نريد وقفا لإطلاق النار بل نريد السلام عند استيفاء شروطنا وبلوغ أهدافنا"، مشيرا إلى أن الشروط "المسبقة للمفاوضات" لم تتوافر، إذ تطالب موسكو عمليا باستسلام أوكرانيا قبل التفاوض معها على شروط إحلال السلام.