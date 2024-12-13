الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصين تعرب عن "قلقها العميق" إزاء الوضع في سوريا

أخبار دولية
2024-12-13 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصين تعرب عن &quot;قلقها العميق&quot; إزاء الوضع في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الصين تعرب عن "قلقها العميق" إزاء الوضع في سوريا

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة عن "قلقه العميق" بشأن الوضع في سوريا خلال لقائه نظيره المصري الذي يزور بكين.

وبدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل حليفة لها، هجوما واسعا في 27 تشرين الثاني انطلاقا من شمال سوريا، مكّنها من دخول دمشق فجر الأحد وإعلان إسقاط بشار الأسد بعد 13 عاما على بدء حرب أهلية دامية في البلاد.

وعزّزت الصين علاقاتها مع الأسد في السنوات الأخيرة، بينما زارها الرئيس المخلوع العام الماضي، في واحدة من زياراته النادرة جدا خارج الشرق الأوسط.

وعقد وزير الخارجية الصيني بدر عبد العاطي ونظيره الصيني وانغ يي مؤتمرا صحافيا مشتركا الجمعة في بكين، في ختام زيارة استمرّت يومين إلى الصين لإجراء "حوار استراتيجي".

وقال وزير الخارجية الصيني للصحافيين إنّ "الطرفين قلقان للغاية بشأن الوضع الحالي في سوريا ويدعوان إلى احترام السيادة السورية"، كما دعيا إلى منع "القوى الإرهابية والمتطرّفة من الاستفادة من الفوضى".

ويمثل انهيار حكم الأسد لسوريا، نهاية حقبة كانت تشهد سجن أو مقتل أي شخص مشتبه بأنّه من المعارضة، كما ينهي حربا أودت خلال 14 عاما تقريبا بحياة أكثر من 500 ألف شخص وشرّدت الملايين.

وقال وانغ يي إنّ "الحلّ الأساسي يكمن في التسوية السياسية عبر الحوار والتفاوض".

وأشار إلى أنّه "منذ بداية النزاع في غزة العام الماضي، شهد الشرق الأوسط موجات متتالية من التوترات".

وأضاف "تضاعفت النزاعات، ممّا أثر بشكل خطر على السلام والأمن الدوليين".

وتابع وزير الخارجية الصينية أن "مستقبل الشرق الأوسط قضية أساسية، تهم دول المنطقة في المقام الأول، وأيضا تهم المجتمع الدولي، الذي يجب أن يفكّر فيها بجدية ويستخلص الدروس اللازمة".

من جهته أكد وزير الخارجية المصري على "الأهمية البالغة لأن تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا"، داعيا إلى وجوب أن "تتم إدارة مرحلة انتقالية لا تقصي أحدا وتعكس التنوع الطائفي والديني" فيها.

وندد عبد العاطي بـ"العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدمير البنى التحتية والمواقع العسكرية المختلفة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأيضا التوغل الإسرائيلي واحتلال جزء كبير جدا من المنطقة العازلة".

كذلك أكد إنّه تمّ الاتفاق على "الضرورة القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل القطاع".

آخر الأخبار

أخبار دولية

"قلقها

العميق"

الوضع

سوريا

LBCI التالي
ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء
أنباء متضاربة عن العثور على الصحافيّ الأميركيّ أوستن تايس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-10-29

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غارة إسرائيلية "مروعة" قتلت أطفالا في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-09-29

الصين تعرب عن "قلقها البالغ" من التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل نصر الله

LBCI
أخبار دولية
2024-12-10

قطر: من غير المقبول أن "تستغل" إسرائيل الوضع الراهن في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2024-12-10

مجلس الأمن الدولي يراقب تطورات الوضع "المتقلب" في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:24

الاتحاد الأوروبي يمد جسرا جويا إلى سوريا لإيصال المساعدات

LBCI
أخبار دولية
09:14

بلينكن يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق وبمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
08:44

أردوغان للبرهان: تركيا يمكنها التدخل لحل الخلافات بين السودان والإمارات

LBCI
أخبار دولية
08:36

القمح والحبوب لسوريا.... روسيا تعلق الإمدادات وكييف تعلن استعدادها للتوريد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-19

الوكالة الوطنية: غارات على يحمر الشقيف وعيناتا وميفدون وعين بوسوار

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-18

ابو فاعور لـ عشرين 30: الحكومة داعمة للجيش وهناك احتقانات بدأت في بعض المناطق على خلفيات اجتماعية او سياسة او نتيجة عملية النزوح وفعلًا هناك انقسام في البلد واليوم مهام الجيش كبرى بحماية الاستقرار الداخلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-14

جريمة اسرائيلية مروعة ضد مركز رسمي للدفاع المدني اللبناني في دورس

LBCI
أخبار دولية
2024-11-13

وزير النفط: إيران مستعدة لقيود محتملة على تصدير الخام بعد انتخاب ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:26

حركة النزوح والعودة من الحدود في عرسال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:23

مشهد النزوح من معبر المصنع...

LBCI
أخبار لبنان
06:58

افرام من معراب: على لبنان الجديد أن يُبنى على أسس قوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:22

أنباء متضاربة عن العثور على الصحافيّ الأميركيّ أوستن تايس

LBCI
أخبار لبنان
04:34

الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين: شكلنا خلية أزمة داخلية لتلقّي اتصالات الأهالي ولجمع البيانات

LBCI
أخبار دولية
04:29

ملف الشاب الأميركيّ في السّجون السورية... إليكم تفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:44

الجولاني يدعو السوريين للنزول الى الميادين للاحتفال بـ"انتصار الثورة"

LBCI
أخبار دولية
03:41

وزير خارجية تركيا: ناقشنا مع أميركا الدور المحتمل في مستقبل سوريا

LBCI
أخبار لبنان
01:37

المشهد من معبر المصنع فجرًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:13

قوى الأمن عن الـ50 دولارا المزورة: التأكد من عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تم قبضها من قبل المصارف اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
13:44

بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس نفت ان تكون الصور المتداولة للمطران بولس يازجي صحيحة

LBCI
أخبار لبنان
01:23

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها حتى إشعار آخر

LBCI
خبر عاجل
14:19

أدرعي: هاجمنا عددًا من عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:16

أدرعي: قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت

LBCI
اقتصاد
02:13

إليكم أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
23:52

رويترز عن ضباط في قوات النظام السوريّ السابق: رغم أوامر وتهديدات بدأ عدد متزايد من الجنود والضباط في الانشقاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More