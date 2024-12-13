الصين تعرب عن "قلقها العميق" إزاء الوضع في سوريا

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة عن "قلقه العميق" بشأن الوضع في سوريا خلال لقائه نظيره المصري الذي يزور بكين.



وبدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل حليفة لها، هجوما واسعا في 27 تشرين الثاني انطلاقا من شمال سوريا، مكّنها من دخول دمشق فجر الأحد وإعلان إسقاط بشار الأسد بعد 13 عاما على بدء حرب أهلية دامية في البلاد.



وعزّزت الصين علاقاتها مع الأسد في السنوات الأخيرة، بينما زارها الرئيس المخلوع العام الماضي، في واحدة من زياراته النادرة جدا خارج الشرق الأوسط.



وعقد وزير الخارجية الصيني بدر عبد العاطي ونظيره الصيني وانغ يي مؤتمرا صحافيا مشتركا الجمعة في بكين، في ختام زيارة استمرّت يومين إلى الصين لإجراء "حوار استراتيجي".



وقال وزير الخارجية الصيني للصحافيين إنّ "الطرفين قلقان للغاية بشأن الوضع الحالي في سوريا ويدعوان إلى احترام السيادة السورية"، كما دعيا إلى منع "القوى الإرهابية والمتطرّفة من الاستفادة من الفوضى".



ويمثل انهيار حكم الأسد لسوريا، نهاية حقبة كانت تشهد سجن أو مقتل أي شخص مشتبه بأنّه من المعارضة، كما ينهي حربا أودت خلال 14 عاما تقريبا بحياة أكثر من 500 ألف شخص وشرّدت الملايين.



وقال وانغ يي إنّ "الحلّ الأساسي يكمن في التسوية السياسية عبر الحوار والتفاوض".



وأشار إلى أنّه "منذ بداية النزاع في غزة العام الماضي، شهد الشرق الأوسط موجات متتالية من التوترات".



وأضاف "تضاعفت النزاعات، ممّا أثر بشكل خطر على السلام والأمن الدوليين".



وتابع وزير الخارجية الصينية أن "مستقبل الشرق الأوسط قضية أساسية، تهم دول المنطقة في المقام الأول، وأيضا تهم المجتمع الدولي، الذي يجب أن يفكّر فيها بجدية ويستخلص الدروس اللازمة".



من جهته أكد وزير الخارجية المصري على "الأهمية البالغة لأن تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا"، داعيا إلى وجوب أن "تتم إدارة مرحلة انتقالية لا تقصي أحدا وتعكس التنوع الطائفي والديني" فيها.



وندد عبد العاطي بـ"العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدمير البنى التحتية والمواقع العسكرية المختلفة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأيضا التوغل الإسرائيلي واحتلال جزء كبير جدا من المنطقة العازلة".



كذلك أكد إنّه تمّ الاتفاق على "الضرورة القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل القطاع".

