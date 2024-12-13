القمح والحبوب لسوريا.... روسيا تعلق الإمدادات وكييف تعلن استعدادها للتوريد

كشفت مصادر روسية وسورية اليوم الجمعة أن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا تم تعليقها بسبب الضبابية بشأن الحكومة الجديدة هناك ومشكلات تتعلق بالدفع.



وأظهرت بيانات شحن أن سفينتين محملتين بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سوريا لم تصلا إلى وجهتهما.



بدوره، أكد وزير الزراعة الأوكراني فيتالي كوفال لرويترز أن أوكرانيا ترغب في إمداد سوريا بالغذاء ومستعدة لذلك.





